Минздрав Республики Алтай временно возглавила врач из Барнаула
Должность первого замминистра заняла Людмила Григоричева
Людмила Григоричева назначена первым заместителем министра здравоохранения Республики Алтай. Соответствующий указ подписал глава региона Олег Хорохордин.
Из этого следует, что Григоричева будет временно исполнять обязанности главы Минздрава в связи с арестом и последующей отставкой Сергея Коваленко. Ранее его полномочия возлагались на Анну Григорян, которая сохранила за собой пост замминистра.
Григоричева с отличием окончила Семипалатинский государственный медицинский институт, интернатуру по детской хирурги. До назначения работала генеральным директором клинического лечебно-реабилитационного центра в Барнауле.
Кроме того, ранее руководила федеральным центром травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Барнауле. Также успела поработать заместителем начальника главного управления по здравоохранению и фармацевтической деятельности Алтайского края.
Кандидат медицинских наук, врач высшей категории, отличник здравоохранения РФ. Автор и соавтор более 220 печатных работ, семи патентов.
Напомним, о задержании Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова стало известно утром 10 марта. Их обвиняют в получении взяток организованной группой в крупном и особо крупном размерах.
По версии следствия, сумма "откатов" за заключение контрактов и иную помощь составила порядка 4,6 млн рублей. Как выяснилось, одна из четырёх компаний, фигурирующих в уголовном деле, зарегистрирована в Барнауле.