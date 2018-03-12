Мир Бийского периода: "тиранозавр" прогулялся по торговом центру на Алтае

Фото: кадр из фильма "Парк Юрского периода"

Очевидцы сняли на видео в одном из торговых центров Бийска, где "тиранозавр" прогуливается по эскалатору. На кадрах видно, что аниматор в костюме доисторического животного бродит по торговым помещениям в окружении детей.

Видео можно посмотреть в сообществе "Типичный Бийск".