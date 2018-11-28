Мисс Гранмулино Ноябрь 2018: как выбирали красавицу

Мероприятие проходило сразу в двух залах, в ресторанах Vienne Lion и Granmulino.

7 очаровательных конкурсанток по сложившимся канонам представляли несколько дефиле — в купальниках, в авторской коллекции театра моды и пластики "Суаре", вечерних платьях и футболках с логотипом генерального спонсора — ТМ "Granmulino".

Программа конкурса погрузила гостей в атмосферу праздника и красоты. Музыкальное настроение создавали барнаульские вокалисты и коллективы.

Симпатии жюри и гостей конкурса абсолютно совпали — титул "Мисс Granmulino Ноябрь 2018" получила Светлана Серебрякова. Девушке всего 17 лет, она профессионально занимается лёгкой атлетикой, любит фотографироваться и фотографировать сама, увлекается танцами.

Учреждённый радиостанцией титул "Мисс Новое Радио Барнаул" получила Козлова Анна. "Мисс Vienne Lion" стала Рогова Софья, и "Мисс Стиль" отдан Сапуновой Марии.

Следующий конкурс красоты "Мисс Granmulino Декабрь 2018" состоится 22 декабря.

Главный приз конкурса красоты "Мисс Granmulino" — двухнедельная поездка в Италию на двоих. Гала-шоу пройдет в июле 2019 года.

Если вам от 18 до 30 лет и вы хотите принять участие в конкурсе — отправьте свое имя, фамилию и фото в полный рост в личные сообщения группы или на почту stil_models@mail.ru

Все подробности можно узнать по тел. 8 913-094-7860.

Участие в конкурсе бесплатное.

Фото: NightOut.ru

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