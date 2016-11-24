Мисс и Мистера ЗОЖ определят в Барнауле

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Ежегодный конкурс "Мисс и Мистер ЗОЖ" состоится в четверг, 24 ноября, в актовом зале Барнаульского государственного педагогического колледжа.

Мероприятие ставит своей целью воспитание у студенческой молодежи высоких нравственных и этических норм, а также эстетического вкуса и стремления к здоровому образу жизни.

Организаторами конкурса являются городская больница №6 и Барнаульский педагогический колледж. Участниками "Мисс и Мистер ЗОЖ" станут талантливые пары из педагогического колледжа, Алтайского архитектурно-строительного колледжа и школы №59.