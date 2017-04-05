Митинг против террора пройдет 8 апреля в центре Барнаула

Фото: Александра Черданцева/Amic.ru

Митинг, имеющий антитеррористическую повестку, запланирован днем в субботу, 8 апреля, в центре Барнаула. Как сообщал портал Amic.ru, проведение подобных акций во всех крупных городах России анонсировали федеральные СМИ.

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По данным источника нашего портала, заявителем акции является одна из казачьих организаций. Партия "Единая Россия" в Барнауле, по данным нашего собеседника, намерена поддержать мероприятие.

Будут ли принимать участие в митинге представители других политических партий, пока не ясно.

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Секретарь бюро регионального отделения "Справедливой России" Владислав Вакаев сообщил нашему корреспонденту, что эсерам приглашение на акцию пока не поступало. С другой стороны, собеседник отметил, что он слышал о готовящемся мероприятии.

В КПРФ Amic.ru также заявили, что никакого приглашения пока не получали. Кроме того, в этот день по плану проходит 47-я отчетная конференция Алтайского краевого отделения КПРФ, и весь партактив будет задействован здесь.

Не получила пока приглашение и региональная ЛДПР.

По имеющимся данным, митинг начнется в 12:00 на площади Свободы, которая является одной из центральных площадок для проведения акций подобного рода.

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Напомним, что 3 апреля около 14:30 на перегоне в петербургском метрополитене произошел взрыв, унесший жизни 14 человек. Еще около 50 человек получили ранения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Теракт". Согласно предварительным данным, взрывное устройство в действие привел смертник.

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