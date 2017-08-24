Митинг в защиту сквера у АлтГТУ перенесли к бывшему кинотеатру "Россия"

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Администрация Барнаула согласовала проведение митинга против частичной вырубки деревьев в сквере у Алтайского государственного технического университета, но перенесла место акции.

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Об этом порталу Amic.ru сообщил заявитель мероприятия Егор Галкин. "Митинг на 28 августа согласовали, но предложили площадку возле бывшего кинотеатра "Россия", где, как правило, свои акции проводит ЛДПР. Время то же — 28 августа, 10:00" , - сказал собеседник.

Напомним, изначально протестную акцию планировалось провести напротив памятника Ползунову у АлтГТУ.

По словам Егора Галкина, численность участников митинга, указанная в заявке, — 50 человек.

Организатор мероприятия намерен выразить несогласие с проведением рубок в сквере у "политеха". По его словам, данные работы здесь необходимо немедленно прекратить, провести публичные слушания, круглый стол с участием экспертов и придать процессу максимальную прозрачность.

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"Горожане должны знать, была ли проведена экспертиза перед вырубкой деревьев, кто выдавал разрешение на рубки. Я уверен, что далеко не все из тех деревьев, что планируют вырубить, должны быть спилены", - подчеркивает организатор митинга.

Также собеседник отметил, что во время визита в администрацию он увидел заинтересованность представителей мэрии в обсуждении проблемного вопроса.

Между тем руководство "политеха" и городские власти ранее подчеркивали, что частичная вырубка деревьев в сквере — мера необходимая. Первый проректор АлтГТУ Евгений Зрюмов, реагируя на данные заявления, подчеркнул, что у "политеха" не снесут ни одного лишнего дерева.

В мэрии, в свою очередь, указывали, что на месте вырубленных деревьев у АлтГТУ высадят яблони, рябины, черемуху, ели.