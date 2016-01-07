Митрополит Сергий поздравил жителей Алтайского края с Рождеством

На сайте Алтайской митрополии опубликовано Рождественское послание митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия

''Завершив с помощью Божией благодатное поприще Рождественского поста, мы встречаем великое и всерадостное событие - Рождество Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. <...> Великая любовь Божия к потомкам падшего Адама является главной и единственной причиной совершившегося таинства Боговоплощения. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную'', говорится в послании.

Митрополит отмечает знаменательность того, что именно скромная пещера становится на земле первым прибежищем новорожденного Богомладенца Христа.

Читайте также: Как празднуют Рождество православные христиане?

''Рождество Христово - величайшее событие, от которого берет начало не только новое летоисчисление, но и новый христианский этап мировой истории. Наиболее кратко и очень емко суть празднуемого события раскрывает нам святой пророк Исайя: "С нами Бог!" Эти, исполненные духовного ликования слова звучат сегодня во всех храмах Барнаульской Епархии, а также новообразованных епархий, входящих в состав Алтайской митрополии, учрежденной в прошедшем году Священным Синодом, с тем, чтобы еще активнее продолжалось духовное возрождение земли Алтайской'', продолжает Сергий.

Митрополит призывает поделиться радостью праздника с теми, кто болен, одинок, лишен крова и пищи или заключен в темницу, чтобы и для них, озлобленных и печальных, сегодня возсияла яркая звезда Рождества.

Читайте также: Как празднуют Рождество в разных странах мира?