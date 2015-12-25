Младенцев весом от 500 г будут выхаживать в перинатальном центре на Алтае



Врачи будут выхаживать недоношенных младенцев весом от 500 граммов в новом Алтайском перинатальном центре. Об этом сообщает официальный сайт администрации региона.

Как уточняют в ведомстве, центр будет сдан уже в следующем году. Там будут использованы все известные сегодня в акушерстве и перинатологии современные технологии. Например, при кесаревом сечении будут использовать аргон.

Новый перинатальный центр станет частью медицинского кластера в нагорной части Барнаула. В настоящее время идет второй этап строительства центра. Уже завершено возведение каркаса здания, установлено более 90% оконных блоков, монтируют витражи.