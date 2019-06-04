Многодетных супругов из Самарской области осудили за обман 15 жителей Алтая
Родители не имели постоянного дохода и пошли на мошенничество
Супружескую пару из Самарской области осудили за мошенничество, жертвами которого стали 15 жителей Алтайского края. Решение по уголовному делу накануне вынес Заринский городской суд.
Все преступления были совершены с июня по август 2018 года. Как установило следствие и суд, обвиняемые набирали случайные номера мобильных телефонов, принадлежащих к номерной емкости Алтайского края, и сообщали о попытке взлома банковской карты или блокирования операций по ней. Они представлялись сотрудниками организаций и давали перепуганным гражданам инструкцию по дальнейшим действиям. Потерпевшие шли в ближайший банкомат и перечисляли деньги мошенникам.
Одиннадцати потерпевшим был причинен ущерб в размере от 9 до 50 тысяч рублей, четверым гражданам повезло: банк заблокировал операции по переводу средств.
Как сообщила помощник прокурора г. Заринска Алена Прудникова, подозреваемые активно сотрудничали со следствием и признали вину. Суд учел состояние здоровья супругов, а также тот факт, что они воспитывают четверых детей, и назначил им условное лишение свободы с продолжительным испытательным сроком.