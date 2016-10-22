Многоэтажный дом загорелся на улице Панфиловцев в Барнауле

Фото: vk.com/barneos22

Возгорание жилого многоквартирного дома произошло на улице Панфиловцев, 18 в субботу, 22 октября, в Барнауле, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.

"На месте скорая помощь, несколько пожарных расчетов. Горят второй и третий этажи в первом подъезде. По словам соседей, погибла женщина. Она задохнулась дымом. Еще мужчину провели в машину скорой",-делятся очевидцы происшествия.

Однако на момент публикации новости официальной информации о пожаре нет.