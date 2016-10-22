Многоэтажный дом загорелся на улице Панфиловцев в Барнауле
На месте ЧП находятся пожарные расчеты и машина скорой помощи
22 октября 2016, 12:08
Фото: vk.com/barneos22
Возгорание жилого многоквартирного дома произошло на улице Панфиловцев, 18 в субботу, 22 октября, в Барнауле, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.
"На месте скорая помощь, несколько пожарных расчетов. Горят второй и третий этажи в первом подъезде. По словам соседей, погибла женщина. Она задохнулась дымом. Еще мужчину провели в машину скорой",-делятся очевидцы происшествия.
Однако на момент публикации новости официальной информации о пожаре нет.
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