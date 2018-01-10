Многокилометровые пробки образовались в Барнауле утром 10 января

Многокилометровые пробки образовались на дорогах Барнаула утром в среду, 10 января. Согласно сервису "Яндекс.пробки", сейчас на дорогах краевой столицы восьмибалльные заторы.

Затруднено движение на Змеиногорском тракте в сторону центра (скорость движения – 10 километров в час), стоит и улица Кутузова.

Сложная ситуация сохраняется на третьем малаховском кольце, Павловском тракте в сторону центра (скорость движения – три километра в час), проспекте Строителей.

Пробки образовались на улицах Матросова, Северо-Западная, проспекте Ленина в сторону центра (скорость движения – пять километров в час).