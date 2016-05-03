Многоквартирный дом загорелся в Бийске 3 мая

Фото: pixabay.com

Возгорание многоквартирного дома произошло утром во вторник, 3 мая, в Бийске, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 08:19. Через 15 минут огонь был локализован, еще через шесть минут ликвидирован.

На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 11 человек личного состава и 3 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались 8 человек личного состава и 2 единицы техники.