Многоквартирный дом загорелся в Октябрьском районе Барнаула
На тушении возгорания работали 14 человек и четыре единицы техники
30 июля 2016, 18:22
Фото: b-port.com
Многоквартирный жилой дом загорелся в субботу, 30 июля, в Октябрьском районе Барнаула, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Информация о ЧП поступила в 12:50. К 13:00 возгорание удалось локализовать, а в 13:02 – ликвидировать.
На тушении работали 14 человек и четыре единицы техники, добавляют в экстренном ведомстве.
О пострадавших в результате инцидента не сообщается.
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