Многоквартирный дом загорелся в Октябрьском районе Барнаула

Фото: b-port.com

Многоквартирный жилой дом загорелся в субботу, 30 июля, в Октябрьском районе Барнаула, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Информация о ЧП поступила в 12:50. К 13:00 возгорание удалось локализовать, а в 13:02 – ликвидировать.

На тушении работали 14 человек и четыре единицы техники, добавляют в экстренном ведомстве.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается.