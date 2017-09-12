Многоквартирный дом загорелся в Заринске

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Многоквартирный жилой дом загорелся поздним вечером 11 сентября в Заринске, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Данные о пожаре поступили в 22:46. Ликвидировать пожар удалось в 22:52.

"На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 13 человек и 5 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались 7 человек личного состава и 3 единицы техники", - добавляют в экстренном ведомстве.

О пострадавших не сообщается.