Многоквартирный жилой дом горел в Барнауле 2 июня
Пожар произошел вечером в четверг, 2 июня
3 июня 2016, 07:07
Фото: pixabay.com
Возгорание многоквартирного жилого дома произошло вечером в четверг, 2 июня, в Ленинском районе Барнаула, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 17:34. Локализовать огонь удалось через девять минут и еще через одну минуту – ликвидировать.
К тушению пожара от МЧС России привлекались два человека личного состава и одна единица техники.
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