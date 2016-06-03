Многоквартирный жилой дом горел в Барнауле 2 июня

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Возгорание многоквартирного жилого дома произошло вечером в четверг, 2 июня, в Ленинском районе Барнаула, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 17:34. Локализовать огонь удалось через девять минут и еще через одну минуту – ликвидировать.

К тушению пожара от МЧС России привлекались два человека личного состава и одна единица техники.