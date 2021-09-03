Мобильный пункт вакцинации против гриппа открыли в Барнауле

В Барнауле открыли мобильный пункт вакцинации против гриппа. Он ежедневно работает в торгово-офисном центре "Геомаркет" с 10:00 до 19:00, сообщает пресс-служба мэрии.

В конце августа в Алтайский край поступила первая партия отечественной вакцины от гриппа для взрослых "Ультрикс Квадри". Всего завезли более 411 тысяч доз, отмечают в региональном Минздраве.

Предварительная запись на прививку не требуется.

Вакцинация "Ультриксом Квадри" в медорганизациях региона проводится бесплатно. За свой счёт можно привиться в страховых компаниях, также прививки от гриппа могут осуществляться за счёт работодателя.

Всего в Алтайском крае в рамках национального календаря профилактических прививок в 2021 году планируют привить более 1,399 млн человек, в том числе 386 тысяч детей, что составляет 60% от всей численности населения региона. Прививочная кампания против гриппа должна быть завершена до 1 ноября.