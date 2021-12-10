Мобильный пункт вакцинации у ТРЦ "Праздничный" в Барнауле прекратит работу с 11 декабря

Мобильный комплекс вакцинации возле ТРЦ "Праздничный" на улице Балтийской в Барнауле приостанавливает работу с 11 декабря. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Тем не менее горожане могут привиться от коронавируса без предварительной записи на следующих площадках:

ТРЦ "Весна" – с 10:00 до 20:00;

ТЦ "Геомаркет" – с 10:00 до 19:00;

мобильный комплекс в Южном возле горбольницы № 10 по ул. Белинского, 2: в будни – с 08:30 до 18:00, в выходные – с 08:30 до 15:00;

поликлиника Краевой клинической больницы (ул. Ляпидевского, 1) в кабинете № 118 по будням с 08:00 до 15:00;

больница № 4 (ул. Юрина, 166а) каб. 314, 315, 320 в будни с 08:00 до 18:00.

Кроме того, по записи вакцинироваться можно во всех поликлиниках города. При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС. Укол поставят бесплатно.

Ранее сообщалось, что детская вакцина от COVID-19 "Спутник-М" поступит на Алтай в конце декабря.