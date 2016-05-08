Мокрый снег, дожди и грозы ожидают в Алтайском крае 9 мая

Фото: Zamir Usmanov/globallookpress.com

Мокрый снег, дожди, грозы и похолодание прогнозируют на 9 мая в Алтайском крае синоптики.

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Вопрос дня Какая погода будет на 9 мая в Барнауле?

Так, согласно информации регионального Гидрометцентра, ночью в отдельных районах края ожидается дождь. По северу региона возможен мокрый снег. Местами в южных районах сильный дождь, гроза, возможен град.

Ночные температуры -2…+3 градуса, местами в южных районах до +8 градусов.

Днем в День Победы в крае прогнозируется дождь. Температуры на уровне +7…+12 градусов.

Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду, с усилением до 17 метров.

В Барнауле в начале ночи дождь, возможна гроза. Днем преимущественно без осадков. Температур в светлое время суток +8…+10 градусов. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду.