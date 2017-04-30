Мокрый снег и похолодание до -4 градусов ожидают на Алтае в ночь на 1 мая

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Погода 1 мая в Алтайском крае, как и ожидалось, преподнесет неприятный сюрприз – ночью в регионе ожидается мокрый снег и похолодание до -4 градусов.

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Прочее Снег вновь может укутать Алтайский край 1 мая

"На большей части территории дождь, в северных районах с мокрым снегом, по югу местами сильный дождь", - говорится в прогнозе регионального ЦГМС. Ночные температуры в регионе составят +1…+6 градусов, в северных районах до -4 градусов.

Днем в отдельных районах дождь, +6…+11 градусов. Ветер будет северо-западным, 5-10метровв секунду, местами порывы 15-20 метров.

В Барнауле в ночь на 1 мая возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, температура составит около 0 градусов.

В начале дня в краевой столице также будет дождливо. В светлое время суток воздух прогреется до +7…+9 градусов. Ветер северо-западный до 15 в секунду.