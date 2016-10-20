Мокрый снег пройдет в Алтайском крае 21 октября

Фото: uralskweek.kz

На территории Алтайского края 21 октября синоптики прогнозируют мокрый снег и гололед. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с с усилением до 9-14 м/с. Температура воздуха днём будет колебаться от -2 до +3˚С.

В Барнауле также переменная облачность, днём мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Столбики термометров покажут около 0˚С.

Опасных и неблагоприятных метеоявлений не прогнозируется, отмечают в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.