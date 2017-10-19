Мокрый снег со шквалистым ветром ожидают в Алтайском крае 20 октября

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Погода продолжает меняться в Алтайском крае – в пятницу, 20 октября, в регионе ожидаются мокрый снег и сильный ветер.

"В большинстве районов дождь, в утренние часы в предгорьях возможно с мокрым снегом", - говорится в прогнозе алтайского ЦГМС.

Дневные температуры составят +7…+12 градусов. Ветер будет южный, 7-12 метров в секунду, местами порывы до 17-22 метров.

В Барнауле временами дождь, днем +8…+10 градусов. Порывы ветра в краевой столице в этот день будут достигать 17 метров в секунду.