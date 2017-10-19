Мокрый снег со шквалистым ветром ожидают в Алтайском крае 20 октября
Днем температура воздуха в регионе будет достигать +12 градусов
20 октября 2017, 06:01
Фото: vesti-ua.net
Погода продолжает меняться в Алтайском крае – в пятницу, 20 октября, в регионе ожидаются мокрый снег и сильный ветер.
"В большинстве районов дождь, в утренние часы в предгорьях возможно с мокрым снегом", - говорится в прогнозе алтайского ЦГМС.
Дневные температуры составят +7…+12 градусов. Ветер будет южный, 7-12 метров в секунду, местами порывы до 17-22 метров.
В Барнауле временами дождь, днем +8…+10 градусов. Порывы ветра в краевой столице в этот день будут достигать 17 метров в секунду.
Комментарии
Новости партнеров