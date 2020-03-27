Мокрый снег выпадет в Алтайском крае 28 марта

Относительно теплую погоду, но с осадками прогнозируют в Алтайском крае в субботу, 28 марта, передает региональный Гидрометцентр.

Температура воздуха днем, согласно прогнозу синоптиков, ожидается от нуля до +5°C. Местами по региону – умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Также на дорогах будет гололедица. Скорость ветра составит от 7 до 12 метров в секунду.

В Барнауле в светлое время суток столбик термометра покажет от нуля до +2°C. Как и в целом по краю, эксперты ЦГМС обещают небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Скорость ветра в краевой столице не превысит 12 метров в секунду.