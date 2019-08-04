Molly показала новый откровенный наряд перед концертом на Алтае

Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина, выступающая под псевдонимом Molly, 3 августа дала концерт в пляжно-развлекательном комплексе "Причал 22" в Яровом.

В день выступления в своем Instagram она порадовала поклонников новыми откровенными фотографиями.

"В лучах холодного солнца", – подписала фото певица.

Но в день концерта алтайское солнце было очень даже горячим – местами температура воздуха достигала +35 градусов по Цельсию.

Двумя неделями ранее после выступления в игорной зоне Altay Palace Серябкина опубликовала провокационные фото, на которых предстала совсем без одежды. Интимные места она прикрыла растением.