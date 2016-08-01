Молодая бабушка с годовалой внучкой пропали без вести в Барнауле

Фото: permnews.ru, vk.com/la_altay

Поиски 41-летней женщины и ее годовалой внучки, пропавших в минувшую субботу, 30 июля, ведут волонтеры в Барнауле.

Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", Светлана Шампорова и ее внучка Дарья Коновалова ушли гулять от дома по улице Кутузова и до сих пор не вернулись.

Волонтеры призывают принять участие в поисках как можно большее количество людей.

Приметы Светланы Шампоровой: рост 166 сантиметров, плотное телосложение, глаза серо-зеленые, волосы гранатового цвета, носит очки. Была одета в синий спортивный костюм и розово-черную рубашку. С собой взяла коляску-трансформер розово-фиолетовую.

Приметы Дарьи Коноваловой: волосы черные. Была одета в розово-черную кофту, синие джинсы, кроссовки.