Молодая певица из Алтайского края Diana D покорила "Олимпийский"

Недавно в "Олимпийском" прошло одно из самых масштабных концертных шоу Big Love Show – 2017. Его открытием стала молодая яркая певица Diana D. Она родилась в поселке Комсомольский Павловского района Алтайского края. Эффектный номер нашей землячки, созданный известным режиссером Алексеем Голубевым, впечатлил десятки тысяч зрителей "Олимпийского" и профессионалов в индустрии шоу-бизнеса. Ранее режиссер делал шоу для Димы Билана, Полины Гагариной и других первых лиц российской эстрады.

Специально для выступления Diana D в "Олимпийском" изготовили инновационное сердце, внутри которого эффектно появилась артистка. Особое внимание было уделено световым и пиротехническим решениям. Многие из них использовались на сцене впервые и были по достоинству оценены зрителями. Хореографическая часть номера была вплетена во впечатляющий танец с участием нескольких десятков артистов балета. И, конечно, исполненная Diana D песня Love стала безусловным лейтмотивом всего масштабного шоу на сцене в "Олимпийском" и на больших площадках в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, где артистка также с успехом выступила на сцене Big Love Show – 2017.

"Невозможно выразить словами, что испытываешь, когда выходишь на такую большую сцену, когда на тебя устремлены взгляды десятков тысяч людей. Огромное спасибо зрителям за поддержку. Они подарили мне новый прилив сил и положительных эмоций", – говорит певица.

Diana D уже называют одной из самых ярких и перспективных молодых певиц. Её успешный дебют в таком масштабном проекте в очередной раз подтвердил высокий профессиональный уровень исполнительницы. Несмотря на огромные сценические пространства, хрупкая певица не только не потерялась среди постановочных элементов, но и смогла завоевать внимание и восхищение зрительного зала.

"Можно определенно сказать, что Diana D стала сверхновой звездой этого шоу. То, с каким профессионализмом она отработала сложный по постановке номер, вызывает восхищение. Зрители увидели прекрасный эффектный номер, главным украшением которого стала певица", – сказал главный режиссер Big Love Show – 2017 Алексей Голубев.