Молодежь посвятят в тонкости выборов на форуме "Алтай. Точки Роста – 2016"

Фото: из архива форума

В этом году среди 23 образовательных площадок форума "Алтай. Точки Роста – 2016" также будет работать площадка "Избирательный процесс". Ее специфика – все о проведении избирательных кампаний по выборам депутатов Государственной думы и Алтайского краевого Законодательного Собрания.

На площадке с целью получения знаний по основным разделам избирательного права, правам и обязанностям участников избирательного процесса, ознакомления с избирательными технологиями соберутся представители избирательных комиссий различного уровня, молодые депутаты, представители избирательных объединений, руководители и члены молодежных общественных организаций, политически активная молодежь.

По словам руководителя площадки, консультанта избирательной комиссии Алтайского края Веры Третьяковой, особенностью работы в этом году является эффективное сочетание тренингов, семинаров, самостоятельных и командных упражнений.

Планируется, что в качестве экспертов выступят Элла Памфилова, председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации; Ирина Акимова, председатель избирательной комиссии Алтайского края; Эльман Юсубов, председатель избирательной комиссии Томской области; Ольга Благо, председатель избирательной комиссии Новосибирской области; Борис Ларин, уполномоченный по правам человека в Алтайском крае; Юрий Сидоров, начальник управления, руководитель информационного центра избирательной комиссии Алтайского края; Владимир Попов, кандидат философских наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин Рубцовского индустриального института (филиала) Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова.

"В избирательном процессе, как ни в какой другой сфере общественно-политической деятельности и отношений, существенным компонентом является доверие основного субъекта выборов – избирателей, проживающих на конкретной территории – к государственным и общественным институтам, избирательным комиссиям, обеспечивающим организацию и проведение выборов", – отметила Вера Третьякова.

В целом на площадке будут изучать избирательное право и избирательный процесс, ознакомятся с основными этапами подготовки и проведения выборов, изучат типы избирательных систем, проанализируют права и обязанности субъектов избирательного процесса.

Форум "Алтай. Точки Роста – 2016" состоится на территории туристско-рекреационного комплекса "Сибирское подворье" в период с 5 по 11 июня. Международный молодежный управленческий форум "Алтай. Точки Роста – 2016" впервые стал федеральной площадкой Росмолодежи. Его посвятят теме "Развитие территорий".

Сайт форума "Алтай. Точки Роста".

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