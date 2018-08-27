Молодежный фестиваль спорта пройдет в Барнауле 7 сентября

7 сентября 2018 года в 15 часов в Барнауле на улице Мало-Тобольской начнется Молодежный фестиваль спорта. В этот день будут работать площадки с командными видами спорта: стритбол и лазертаг, для любителей бампербола, воркаута (соревнования на спортивных уличных снарядах), снукбола и силового экстрима. Самые маленькие участники фестиваля смогут продемонстрировать свои возможности на детской игровой площадке. Кроме того, для участников фестиваля будет организована полевая кухня.

Студенческое правительство Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова, выступающее организатором фестиваля, отмечает, что каждый пришедший на праздник сможет попробовать свои силы в любых соревнованиях. Победители и участники будут награждены дипломами и подарками.

Партнерами мероприятия выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Министерство науки и высшего образования РФ, администрация города Барнаула, АКЗС, министерство образования и науки Алтайского края, управление спорта и молодежной политики Алтайского края, Барнаульская городская Дума, АРО ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ", Алтайский региональный общественный фонд благотворительных и социальных программ "ЗВЕЗДНЫЙ СВЕТ", Молодежный парламент Алтайского края, Молодежный парламент города Барнаула, спортивные федерации, предприятия и организации.

Фестиваль организован в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования 2018 года.

Для участия в фестивале необходимо пройти регистрацию на сайте АИС "Молодежь России", затем пройти в раздел "мероприятия", выбрать мероприятие "Вне Зала" и оформить заявку. Регистрация открыта до 3 сентября.

Дополнительная информация о фестивале: тел. 8 (3852) 29-07-85 (контактное лицо – Ксения Андреевна Белозерцева) или konkyrsaltgtu@mail.ru