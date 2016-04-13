Молодому бийчанину грозит срок за находку пистолета в своем огороде

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Полиция изъяла у 25-летнего жителя Бийска боевой пистолет, который, по словам молодого человека, был найден им в своем огороде.

Как сообщили 13 апреля в ГУ МВД по Алтайскому краю, правоохранителям бийчанин рассказал, что обнаружил оружие в огороде.

"При визуальном осмотре было установлено, что изъятый пистолет рассчитан под стрельбу патронами 4,5 мм, имеет прицельную мушку, три ствольных нареза и идентификационный номер, который в оперативной базе полиции не значится", – указывают в полиции.

В том случае, если экспертиза установит, что пистолет является боевым и пригодным к выстрелу, то молодому человеку грозит уголовное преследование за незаконное хранение оружия.

Данная статья Уголовного кодекса предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.