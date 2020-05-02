Молодой человек облегчился на крыше барнаульского кафе

Молодой барнаулец забрался на крышу двухэтажного кафе "Крендель" в районе новостроек и справил там нужду, пишут в сообществе "Инцидент Барнаул".

"Почему на кровлю здания есть открытый доступ и куда смотрят родители? Давайте не будем совсем уже деградировать!" – посетовала горожанка, которая стала свидетелем произошедшего.

Комментаторы под заметкой затеяли дискуссию. Некоторые отнеслись к проступку юноши абсолютно нейтрально, других же заинтересовал вопрос, почему рядом нет доступных туалетов.

Однако один из подписчиков отметил, что в 50 метрах от заведения, на крыше которого облегчился молодой человек, есть бесплатный туалет. Тем не менее некоторые горожане считают, что далеко не в каждый туалет пустят человека, если он ничего не закажет в заведении.