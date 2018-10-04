Молодой житель Барнаула оформил кредит для себя на имя бабушки

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Юный житель Барнаула подозревается в мошенничестве — он оформил микрозайм на паспорт бабушки.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, 22-летний парень посредством интернета оформил кредит на имя бабушки 1948 года рождения.

"Он взял её сотовый телефон, который указал в контактных сведениях, на который приходили SMS-сообщения о получении суммы кредита. Таким образом, он получил кредит в размере трех тысяч рублей", - уточняют в полиции.

Вскоре пожилая женщина узнала об этом и обратилась в правоохранительные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".