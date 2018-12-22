Момент ДТП с трамваем, протащившим "Тойоту" в Барнауле, попал на видео

В Барнауле в субботу, 22 декабря, около 13:00 на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Гоголя трамвай протаранил легковой автомобиль Toyota Camry.

Момент того, как водитель "Тойоты" решил не пропускать трамвай, попал на видео (ссылка на видео), опубликованное на канале интернет-сообщества "Барнаул 22".

В результате ДТП движение трамваев было остановлено в обе стороны. По словам очевидцев, водитель не пострадал. По другим данным, с места происшествия его увезли в ГБ № 1.