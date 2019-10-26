Момент ночного ДТП в Барнауле, виновник которого сбежал, попал на видео

В ночь с 25 на 26 октября в Барнауле столкнулись три автомобиля. Виновник ДТП сбежал с места происшествия.

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Прочее Виновник жесткой аварии сбежал с места происшествия в Барнауле

В ГИБДД рассказали, что водитель автомобиля Toyota Mark II на перекрестке врезался в автомобиль Toyota Land Cruiser 200. После удара машины отбросило в Nissan Wingroad.

Пять человек в результате ДТП пострадали: водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 200, ему оказана медицинская помощь на на месте; пассажир автомобиля Toyota Mark II, мужчина 1990 года рождения, с полученными телесными повреждениями госпитализирован в горбольницу № 1; пассажиры Nissan Wingroad – девушки 1997 и 2000 годов рождения – госпитализированы в горбольницу № 1, а также пассажиру Nissan, девушке 2001 года рождения, оказана медицинская помощь на месте происшествия.

Полицейские установили личность виновника аварии и задержали его. Им оказался мужчина 1992 года рождения. В настоящее время по данному факту проводится проверка.