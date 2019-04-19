"Монстрацию" в Барнауле одобрили, но "отодвинули" подальше от церкви

Власти Барнаула дали добро на проведение первомайской "Монстрации", однако в итоге участники мероприятия пройдут по измененному маршруту.

По поводу удовлетворения заявки на проведение акции, организаторы "монстрации" в паблике "ВКонтакте" сообщили следующее: "Нам согласовали "монстрацию"! Можно начинать готовить плакаты. Внимание! Есть одно "но": изменился маршрут "монстрации"".

Актуальный маршрут выглядит так: "монстранты" пройдут по аллее на четной стороне улицы Малахова от пересечения с улицей Антона Петрова до автобусной остановки "Универсам", не доходя 15 метров, и обратно.

"Итого получится почти 1,5 километра. Мотивировка: прежний маршрут проходил рядом с церковью", – добавляют организаторы.

"Монстрация", как культурное явление, зародилась в Новосибирске. В столице Сибири это мероприятие проводится с 1 мая 2004 года. Акция, как правило, собирает молодых людей, которые готовы поделиться своим хорошим весенним настроением. "Монстрация" подразумевает шествие участников, одетых в различные забавные костюмы и "вооруженных" плакатами с абсурдными лозунгами и призывами.