Мороз до -30 сохранится в Алтайском крае 5 января

Во вторник, 5 января, в Алтайском крае и Барнауле сохранится холодная погода, сообщается на сайте регионального ЦГМС.

Ночью в крае температура воздуха опустится до -25 -30 градусов (в южных районах -17 -22), а днем поднимется не выше -15 -20 (-7 -12 на юге). В южных районах в Алтайском крае ожидается небольшой снег, в утренние часы - изморозь и туман. Ветер - северо-восточный от двух до семи метров в секунду, с усилением днем до 12 м/с.

В Барнауле осадков не будет, утром возможна изморозь. Ночью -24 -26 градусов мороза, днем -15 -17. Ветер будет дуть северо-восточный, 2-7 м/с.