Морозная и солнечная погода ждет жителей Алтайского края 18 февраля

Фото: suomilarissa.livejournal.com

Солнечная и морозная погода прогнозируется в Алтайском крае в воскресенье, 18 февраля.

Как сообщает региональный Гидрометцентр, на дорогах будет гололед, в утренние часы местами изморозь, туман. Дневные температуры составят -13…-18 градусов, в южных районах -7…-12 градусов. Ветер будет южный, 3-8 метров в секунду.

В Барнауле будет без осадков, на дорогах местами гололедица, утром изморозь, возможен туман. Днем в краевой столице -13…-15 градусов. Ветер южный, 3-8 метров в секунду.