Морозы отступают: прогноз погоды в Алтайском крае на 8 декабря

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Морозы, которые держались в Алтайском крае почти всю неделю, начинают отступать — днем 8 декабря в регионе будет не холоднее -21 градуса.

Новости

Прочее Стало известно, когда аномальные холода покинут Алтайский край

"Без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь, туман", — говорится в прогнозе алтайского ЦГМС на субботу.

Ветер будет северо-восточный, 2-7 метров в секунду.

В Барнауле будет без осадков, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице температура воздуха составит -18...-20 градусов. Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду.

Также отметим, что в Барнауле и Бийске 8 декабря действует режим "черного неба", объявленный ввиду того, что малоинтенсивный атмосферный процесс способствует накоплению загрязняющих примесей в воздухе.

Предприятиям краевой столицы и наукограда, а также автотранспорту рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферу.