"Моржи" голосуют: любители зимнего плавания выбрали президента в Барнауле
Барнаульские "Белые медведи" вновь провели оздоровительный перформанс в день голосования
18 марта 2018, 18:04
Фото: Андрей Луковский/Amic.ru
Любители зимнего плавания - объединение барнаульских "моржей" "Белые Медведи" — в день выборов президента России 18 марта вновь устроили свой оздоровительный перформанс на избирательных участках.
По сложившейся традиции, "моржи" во главе со своим лидером Александром Зеленецким пришли в купальных костюмах на избирательные участки, перед этим облившись холодной водой.
После голосования "моржи" отправились на озеро Пионерское, чтобы осуществить "президентский заплыв" по случаю выборов главы государства.
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