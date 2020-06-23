Мощь стихии. Два года назад Барнаул накрыло сильнейшим ураганом

Вечером 23 июня 2018 года Барнаул неожиданно накрыл шторм, какого город не видел уже давно. Грозовой шквал обернулся целым рядом ЧП: часть города осталась без воды и света, повсюду ломались деревья, в центре краевой столицы рухнул кран, в результате чего погиб мужчина. Основной удар стихии пришелся на нагорную часть Барнаула. Плавучее кафе "Барракуда" попало в шторм и столкнулось с опорой автомобильного моста, в результате пострадало 15 человек. Кроме того, большой ущерб был нанесен барнаульскому дендрарию, в котором оказалась выломана треть насаждений.

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