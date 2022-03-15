Мощнее не бывает. Чем хороши тракторы серии RSM 3000

Серийное производство тракторов серии RSM 3000 началось весной 2019 года, а сейчас эти агромашины можно назвать одними из самых мощных. Расскажем о них подробнее.

Тяжёлые колёсные сельскохозяйственные тракторы RSM 3000 относятся к восьмому тяговому классу и предназначены для выполнения самых разных работ на земле. Всего в серии представлены четыре модели: RSM 3435, RSM 3485, RSM 3535 и RSM 3575 мощностью 440, 492, 542 и 583 лошадиных сил соответственно.

Благодаря вместительным топливным бакам (1325 литров) тракторы этой серии способны работать без перерыва до 20 часов. В агромашинах установлены дизельные шестицилиндровые двигатели объёмом 15 литров, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха. Трансмиссия — автоматическая (с переключением передач под нагрузкой): она обеспечивает 16 передач вперёд и 4 — назад.

Внушительная масса тракторов — до 26 тонн — не мешает им двигаться со скоростью до 40 км/ч. Большой объём двигателя, запас мощности от 26 до 45 лошадиных сил и запас крутящего момента в 35% позволяет им эффективно работать даже в самых тяжелых условиях.

В Алтайском крае тракторы RSM 3000 работают в крупных хозяйствах. Так, в КФХ Андреева А.П. Алейского района на 9 тысячах гектаров земли работает 10 единиц техники Ростсельмаш, среди которых и трактор RSM 3485. Его эксплуатируют с 2020 года.

«Мы его приобретали для работы с посевным комплексом. За сезон обработали около четырёх тысяч гектаров. Мощности трактора более чем достаточно для тех орудий, что имеются в хозяйстве. Техника мощная, условия труда комфортные, наш механизатор очень доволен», — рассказал главный инженер КФХ Андреева А.П. Александр Марков.

Весомым аргументом в пользу приобретения техники Ростсельмаш является своевременная сервисная помощь и оперативная поставка запчастей.

«Даже в сложных условиях, таких как влажная почва, сложный рельеф, трактор работает на отлично. Когда обращаемся в сервис компании „Агротрак“, они всё делают оперативно», — отметил Александр Марков.

Добавим, что выбор трактора серии RSM 3000 наиболее экономически выгоден для хозяйств с площадью пашни 2,5 тысячи гектаров и выше. В агромашине всё устроено так, чтобы необходимое техническое обслуживание было быстрым, лёгким, удобным, малозатратным.