Мошенник под видом полицейского обманул барнаульского таксиста

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Барнаульский таксист стал жертвой мошенника, который представился ему сотрудником полиции, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как уточняют в ведомстве, 5 января водителю такси поступил звонок с неизвестного номера. "Абонент представился сотрудником дорожно-патрульной службы полиции города, которому необходимо такси по рабочему адресу. Помимо этого, клиент попросил пополнить его счет телефона на сумму 6000 рублей, пообещав рассчитаться за это по приезду", - уточняют в ГУ МВД.

Водитель выполнил эту просьбу, но вскоре понял, что стал жертвой своей доверчивости, и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Городская полиция убедительно просит граждан быть внимательными к просьбам незнакомцев.