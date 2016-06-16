Мошенники, лишившие квартиры ветерана ВОВ, осуждены в Алтайском крае

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Мошенники, лишившие женщину-ветерана Великой Отечественный войны права на квартиру, осуждены в Алтайском крае, сообщили в четверг, 16 июня, в региональном управлении Следственного комитета.

Как уточняют в ведомстве, одному из злоумышленников стало известно, что 90-летняя ветеран войны проживает в однокомнатной квартире и является ее единственным собственником.

Мужчина решил приобрести право собственности на жилье пожилой женщины. К преступной схеме он привлек директора агентства недвижимости, а также номинального покупателя из числа знакомых.

В итоге злоумышленники подготовили и предоставили документы на регистрацию перехода права собственности в отсутствии собственницы квартиры. В итоге фиктивной купли-продажи ветерану войны был причинен ущерб на сумму более 1,6 миллиона рублей.

Также пенсионерка была лишена права на жилое помещение. О продаже ее квартиры женщина узнала в начале марта 2015 года. Вскоре ветеран умерла.

В рамках расследования уголовного дела был выявлен еще один факт мошенничества с долей квартиры умершей жительницы Барнаула.

В итоге один из обвиняемых приговорен к двум годам лишения свободы в колонии. Его подельник получил 3,5 года лишения свободы условно. Что же касается упомянутой директора агентства недвижимости и еще одного фигуранта, то ранее они были приговорены к условным срокам.