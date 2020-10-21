Мошенники обманули 82-летнюю жительницу Барнаула на 3 млн рублей

82-летняя жительница Барнаула решила подзаработать на фондовой бирже, но в итоге лишилась более 3 млн рублей. Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере.

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Происшествия Барнаульские полицейские задержали телефонного мошенника во время командировки

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, пенсионерке позвонил неизвестный и представился аналитиком фондовой биржи. Он предположил женщине подзаработать. Пенсионерка согласилась и внесла на депозитный счет фондовой биржи 152 тыс. рублей.

Позже женщине сообщили, что она заработала крупную сумму, однако чтобы вывести деньги со счета, необходимо оплатить рабочие расходы: комиссию, налог, страховку, транспортные расходы и прочее. Доверчивая женщина несколькими переводами вносила на счет своего электронного кошелька средства. После каждого транша жертва сообщала злоумышленникам поступающие через SMS коды. В итоге общий ущерб превысил 3 млн рублей.

Ранее amic.ru писал об алтайском пенсионере, который лишился 2 млн рублей, желая застраховать свои накопления.