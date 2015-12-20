Мошенники обманули барнаульца при покупке детали для автомобиля

Житель Барнаула обратился в полицию, сообщив, что мошенники похитили у него шесть тысяч рублей при покупке детали для автомобиля через Интернет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.





Как сообщается, на одном из сайтов бесплатных объявлений в сети Интернет мужчина нашел информацию о продаже необходимой ему запасной части к автомобилю. Потерпевший позвонил лже-покупателю и перечислил предоплату по указанным реквизитам. После этого телефон оказался выключенным, а свою покупку мужчина так и не увидел. Примечательно, что барнаулец знал о подобных формах мошенничества.





В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по статье: "мошенничество".