Мошенники обокрали продававшую платье в сети жительницу Барнаула

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Барнаульские полицейские устанавливают личности злоумышленников, похитивших обманным путем порядка 2,5 тысячи рублей у местной жительницы. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Предварительно установлено, что женщина выставила в интернете объявление о продаже платья. Вскоре ей позвонила женщина, представившаяся сотрудником комиссионного магазина и сказала, что она хочет купить платье, чтобы продать его в магазине.

Потенциальная покупательница предложила перевести деньги на карту продавца. Потерпевшая, хоть и знала из СМИ о таких схемах мошенничества, сообщила неизвестной свой номер банковской карты и пришедшие по смс-сообщению коды доступа. В итоге злоумышленники смогли получить доступ к счету женщины и похитить деньги.

Полицейские по факту мошенничества возбудили уголовное дело.