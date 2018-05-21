Мошенники под личиной врачей-косметологов обманывают барнаульцев

Фото: cheboksary.ru

Личности мошенников, которые под видом врачей-косметологов обманывают барнаульцев, устанавливают полицейские в краевой столице.

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Общество Разводилы и кидалы: как мошенники обманывают жителей Алтайского края

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, в региональном центре участились случаи совершения мошеннических действий посредством знакомства в социальных сетях. Преступная схема выглядит так: злоумышленники, представляясь врачами-косметологами, входят в доверие к гражданам, консультируют по различным косметологическим процедурам и препаратам для их проведения, после чего предлагают приобрести такие препараты по доступным ценам.

Доверившиеся мошенникам горожане перечисляют деньги на банковские счета, указанные злоумышленниками. После этого, как правило, переписка прекращается, никакие препараты не высылаются.

Так, накануне жертвами обмана стали две жительницы Барнаула, которые подписались в интернете на одну из групп, где вели переписку с мнимым врачом-косметологом.

Во время консультаций им предложили приобрести медико-косметический препарат стоимостью более трех тысяч рублей, а в подарок им обещали провести процедуру по корректировке губ в одной из клиник города.

После перечисления указанной суммы денег лже-врач прекратила общение, а ее телефон стал недоступен. По данным фактам проводится проверка.