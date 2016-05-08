Мошенники украли 275 тысяч рублей жителя Славгорода, продававшего гараж

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Очередной факт мошенничества с персональными данными банковских карт выявили полицейские в Алтайском крае.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД России, злоумышленники ограбили 61-летнего жителя Славгорода. Мужчина разместил в интернете объявление о продаже гаражного бокса и вскоре ему позвонил покупатель. После обсуждения всех моментов сделки, мужчина сообщил неизвестному человеку персональные данные своей банковской карты, куда якобы должны были перечислить задаток.

Во время разговора мужчина выполнил все действия, которые ему продиктовал звонивший, после чего с одного из его счетов были списаны 275 тысяч рублей.

В данный момент полицейские проводят проверку по данному факту, после чего будет принято процессуальное решение. Сотрудники правопорядка установили, что абонентский номер, с которого звонили мошенники, зарегистрирован в Калужской области.

Правоохранители вновь напоминают гражданам быть внимательными при совершении денежных переводов и не называть неизвестным лицам персональные данные банковских карт.