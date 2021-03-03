Мошенники заставили жителя Славгорода доехать до Томска, вернуться и отдать им 750 тысяч

Долгий путь мужчина проделал в попытках купить токарный станок

3 марта 2021, 17:31, Илья Звягинцев

Житель Славгорода обратился в полицию и рассказал о том, что неизвестные обманным путем похитили у него 750 тысяч рублей. В итоговую сумму мужчина не включил транспортные расходы на поездку в Томскую область. Вояж оказался бесполезным.

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Славгородец нашел в интернете объявление о продаже токарного станка в Томской области. Продавец предложил мужчине приехать и лично осмотреть товар. Горожанин собрался и отправился в путь. Однако попасть в нужное место мужчине не удалось: город оказался закрытого типа, и на КПП жителю Алтайского края объяснили, что для посещения населенного пункта необходим пропуск.

"Мужчина позвонил продавцу, который пояснил, что есть транспортная компания, которая может доставить станок до выезда, но для этого с ними необходимо связаться и указал телефон, предлагая не медлить и перевести денежные средства ему на карту", – рассказали в региональном МВД.

Доверчивый покупатель перевел деньги, а позднее позвонил в транспортную компанию, но своего станка так и не получил. Продавец перестал выходить на связь. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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