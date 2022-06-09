«Московские каникулы»: ТРЦ «Арена» отправит барнаульскую семью на выходные в столицу

ТРЦ «Арена» запустила розыгрыш, главный приз которого — поездка всей семьёй в Москву. Семья-победитель получит возможность увидеть столицу с высоты птичьего полёта, посетить один из крупнейших парков развлечений в России, восхититься красотами старинных усадеб, парков и набережных.

Выиграть семейные выходные в столице может каждый, выполнив несколько действий:

1. Совершить покупку от тысячи рублей в любом отделе ТРЦ «Арена» в период с 7 июня по 30 июля 2022 года.

2. Написать ФИО и номер телефона на чеке.

3. Сбросить чек в специальный ящик, установленный в атриуме ТРЦ на первом этаже.

4. Подписаться на группу во «ВКонтакте».

Главный приз включает перелёт до столицы и обратно, проживание в апартаментах «Москва Сити» и билеты в крупнейший парк развлечений с захватывающими аттракционами «Остров мечты». Дополнительно «Арена» разыграет десятки подарков от партнёров акции. Победителей определят 31 июля 2022 года.

Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcarena.ru.

ТРЦ «Арена»

Адрес: Павловский тракт, 188

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