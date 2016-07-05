Москвич и местные: кто идет в ГД от алтайской "Партии Роста"?

Московский продюссер Александр Зонов, известный в прошлом в регионе политик Павел Чеснов, председатель правления Союза ветеранов Афганистана Юрий Богданов и алтайский предприниматель Виктор Морозов выдвинуты "Партией Роста" на выборы в Госдуму по одномандатным округам в Алтайском крае. В тергруппе также известный горно-алтайский бизнесмен Вячеслав Кыдатов. Об этом корреспонденту ИА "Амител" рассказал Александр Зонов (на фото слева, справа лидер партии Борис Титов).

Начнем с одномандатных округов:

По Барнаульскому (№ 39) округу партия выдвинула главу алтайского отделения "ПР" Павла Чеснова, в прошлом возглавлявшего партию "Правое дело" в Алтайском крае, а в далеком прошлом - отделение партии "Единство".

По Рубцовскому (№ 40) - московский бизнесмен Александр Зонов. В последнее время часто бывает в регионе и даже намерен здесь потом поселиться. Как ранее сообщало ИА "Амител", Зонов стал продюсером и автором "Хип-хоп съезда", который прошел в мае. На нем был презентован трек "В.В. в уши", в котором говорится о коррупции в регионе. Предполагается, что весь трек будет длительностью 45 минут.

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По Бийскому (№ 41) - бийский предприниматель и общественник Виктор Морозов.

По Славгородскому (№ 42) - председатель правления Алтайской краевой организации имени Героя Советского Союза К. Павлюкова Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана" Юрий Богданов.

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Прочее Малые партии обойдут стороной Алтайский край на выборах

Алтайский край входит в одну территориальную группу (№ 32) с Республикой Алтай и Кемеровской областью.

Возглавит ее известный российский журналист, телеведущий, продюсер, писатель Игорь Виттель (настоящая фамилия Владимирский). В списке также Павел Чеснов, Юрий Богданов, горно-алтайский бизнесмен Вячеслав Кыдатов, представитель партии Евгения Куркина, Виктор Морозов, а также члены партии Владимир Михайлюк и Владимир Мидонов.

Что касается федерального списка, то возглавит его лидер партии Борис Титов. В списке кандидатов от "ПР" также известный политик Ирина Хакамада, оппозиционный депутат Оксана Дмитриева, экс-министр экономики России в 1990-х Андрей Нечаев, депутат Госдумы Иван Грачев и другие.

Для регистрации списка партии и кандидатов, "Партии Роста" не требуется собирать подписи населения. По словам Александра Зонова, "Партия Роста" - это бывшая "Правое дело", которая об сбора подписей освобождена по закону.