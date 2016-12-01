Москвичи выкупили участок в Барнауле для строительства ТРЦ "Весна-2"

Фото: Вячеслав Мельников, Amic.ru

Московская компания ООО "Антей" стала победителем аукциона по продаже участка земли на пересечении улиц Балтийская и Шумакова для строительства торгового центра "Весна-2". За участок площадью 2,5 га москвичи заплатили 21 миллион рублей. Как следует из информации, опубликованной на сайте Фонда имущества Алтайского края, ООО "Антей" выиграло борьбу у барнаульского предпринимателя, директора "Губернского лекаря" Андрея Комякова. Он предлагал за участок 19,5 миллиона.

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Теперь компании дается 5,5 лет, чтобы построить на Балтийской, 34 многофункциональный торговый центр.

Отметим, что ООО "Антей" зарегистрировано в Солнечногорске Московской области в ноябре 2007 года. Директором является Анна Хасаншина, а учредителем – кипрская компания Padana Holdings Limited. ООО "Антей" известно тем, что занимается скупкой и продажей крупных участков для недвижимости.

Торговый центр "Весна-2" на пересечении улиц Балтийская и Шумакова строят уже не первый год. Первоначально этим занималась московская компания "Финстрой". Предполагалось, что "Весна-2" будет иметь площадь около 65 тысяч квадратных метров.

Так, в конце 2014-го на участке начались работы по строительству нового торгового центра: территорию огородили забором и активно начали расчищать землю для последующей закладки фундамента. Однако позже строительные работы были полностью прекращены, поэтому Фонд имущества Алтайского края забрал надел и вновь выставил участок на аукцион. При этом победитель первого не выплатил заявленную арендную плату.

