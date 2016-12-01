Москвичи выкупили участок в Барнауле для строительства ТРЦ "Весна-2"
Компания "Антей" вырвала победу у барнаульского предпринимателя Андрея Комякова
Фото: Вячеслав Мельников, Amic.ru
Московская компания ООО "Антей" стала победителем аукциона по продаже участка земли на пересечении улиц Балтийская и Шумакова для строительства торгового центра "Весна-2". За участок площадью 2,5 га москвичи заплатили 21 миллион рублей. Как следует из информации, опубликованной на сайте Фонда имущества Алтайского края, ООО "Антей" выиграло борьбу у барнаульского предпринимателя, директора "Губернского лекаря" Андрея Комякова. Он предлагал за участок 19,5 миллиона.
Теперь компании дается 5,5 лет, чтобы построить на Балтийской, 34 многофункциональный торговый центр.
Отметим, что ООО "Антей" зарегистрировано в Солнечногорске Московской области в ноябре 2007 года. Директором является Анна Хасаншина, а учредителем – кипрская компания Padana Holdings Limited. ООО "Антей" известно тем, что занимается скупкой и продажей крупных участков для недвижимости.
Торговый центр "Весна-2" на пересечении улиц Балтийская и Шумакова строят уже не первый год. Первоначально этим занималась московская компания "Финстрой". Предполагалось, что "Весна-2" будет иметь площадь около 65 тысяч квадратных метров.
Так, в конце 2014-го на участке начались работы по строительству нового торгового центра: территорию огородили забором и активно начали расчищать землю для последующей закладки фундамента. Однако позже строительные работы были полностью прекращены, поэтому Фонд имущества Алтайского края забрал надел и вновь выставил участок на аукцион. При этом победитель первого не выплатил заявленную арендную плату.